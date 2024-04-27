Yandex N.V. раскрыл число сотрудников в международных стартапах

Нидерландская Yandex N.V. раскрыла число сотрудников международных стартапов, которые получает структура по итогам сделки по продаже российского бизнеса и проектов «Яндекса». По состоянию на конец 2023 года их было 1,2 тыс человек, следует из отчетности компании.

В актуальном отчете не отражено разделение на «российских» и «иных» работников, как было до реструктуризации. Так, в 2022 году Yandex N.V. указывала 19 123 сотрудников в РФ и 1 727 «иных».

В новом отчете уже за 2023 год указано разделение по бизнесу к продаже («Яндекс») и по продолжающим работу проектам (стартапы Toloka, TripleTen, Nebius и Avride).

На конец прошлого года в указанных проектах было трудоустроено 1 234 человек. Это на 40% больше, чем в 2022 году, когда в этих стартапах были заняты 865 человек.

Большинство работников числятся в штаб-квартире в Амстердаме. В числе других стран указаны США, Швейцария, Германия, Израиль, ОАЭ, Израиль, Чехия и Сербия.

В российском «Яндексе» на конец прошлого года числились 25 127 сотрудников, что на 25% больше, чем годом ранее.

В конце прошлого месяца Yandex N.V. завершила внутреннюю реструктуризацию «Яндекса» для его продажи.

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