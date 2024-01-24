«Яндекс» добавил «фильтрумы» для стилизации картинок в приложение «Шедеврум»

«Яндекс» добавил в приложение «Шедеврум» возможность менять фото и картинки с помощью нейросети YandexART. В сервис добавили восемь «фильтрумов». Об этом рассказали в пресс-службе технологической компании.
Теперь картинки, в том числе фото, можно стилизовать под плюшевые и вязаные игрушки, кадры из мультфильмов, пиксельную графику и кисть для рисования.
Также благодаря YandexART на картинку можно добавить неоновое свечение или зимнюю атмосферу. Также изображение можно оформить красочными цветами.
Как работают «фильтрумы»
По каждому запросу «фильтрумы» с помощью YandexART перерисовывают картинку в указанном стиле, но сохраняют ключевые элементы, чтобы сохранить сходство с оригиналом.
Измененные картинки можно запостить в ленту «Шедеврума» или скачать для публикации в соцсетях.
В компании также анонсировали новые креативные режимы в «Шедевруме». Кроме того, в приложение добавят возможность создавать свои собственные режимы обработки картинок с помощью текстовых запросов.
«Яндекс» представил диффузионную нейросеть YandexART осенью 2023 года.
Фото на обложке: Пресс-служба «Яндекса»
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