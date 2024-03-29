«Яндекс» начал выявлять фишинговые сайты с помощью ИИ

Алгоритмы анализировали дату создания ресурса, частоту посещений, сколько времени на нем проводили другие пользователи, выдавался ли сайт в поисковой выдаче или пользователь переходил на него по ссылке. Если сайт был похож на фишинговый, браузер запускал дополнительную проверку.

Представитель компании уверяет, что точность определения фишинговых сайтов «Яндекс браузером» составляет 99,9%. Его алгоритмы находят в день свыше 1,5 тыс. таких ресурсов, из них «нефишинговыми» в реальности оказываются один-два.

Проблема кроется в том, что с момента появления фишингового ресурса до момента его попадания в такие базы проходит достаточно много времени. К моменту обнаружения его браузером будет уже постно, отмечает руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura ГК «Солар» Александр Вураско.

К тому же существуют специфические виды отраслевого фишинга, например, от имени промышленных и производственных предприятий, которые вообще почти никогда не попадают в базы антифишинговых сообществ, уточнил он.