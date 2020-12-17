Сервисы «Яндекса» продлевают действие фонда финансовой поддержки водителей и курьеров

Курьеры и водители, сотрудничающие с сервисами «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка», смогут получить финансовую помощь до конца 2021 года. О продлении программы поддержки во время пандемии Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Программа распространяется на курьеров и водителей, которые заболели коронавирусом или были отправлены на карантин из-за контактов с заболевшими. Она действует в Росии, Сербии, Казахстане, Армении, Грузии, Латвии, Эстонии, Молдове, в остальных странах присутствия сервиса идет процесс подключения.

«Показатели заболеваемости по-прежнему высокие, и мы понимаем, как важна будет помощь партнерам в 2021 году», — объяснили в компании причину продления действия программы.

Фонд поддержки был сформирован в начале пандемии коронавируса, в марте 2020 года. Общая сумма, выделенная сервисом на помощь в борьбе с распространением коронавируса и поддержку партнеров, составила 600 млн рублей.

В частности, эта сумма включает организацию пунктов дезинфекции для водителей по всей стране, закупку и бесплатную выдачу масок и перчаток партнерам, а также финансовую помощь для заболевших водителей и курьеров партнеров.

Также для водителей-партнеров «Яндекс Go» организованы пункты выдачи средств индивидуальной защиты, пункты медосмотра, и более 150 пунктов дезинфекции автомобилей.

Курьерам-партнерам маски, перчатки, антисептики раздают в офисах курьерских служб и мобильные бригады по городу, для них организована возможность бесплатной вакцинации от гриппа в мобильном пункте у хаба.

Фото: Aleksandra Ignateva / Shutterstock