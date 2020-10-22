«Яндекс.Еда» запустит доставку продуктов с фермерских рынков

«Яндекс.Еда» запустит в Москве доставку продуктов с фермерских рынков. Компания уже договорилась с Даниловским, Усачевским, Москворецким и Ленинским рынками. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Яндекс.Еды».

«Яндекс.Еда» начинает сотрудничать с рынками, у которых есть своя сборка заказов и контроль качества. По всей стране таких насчитывается около 50. В будущем подключиться к проекту смогут сезонные площадки.

Пользователи смогут заказать с рынков мясо, рыбу, икру, овощи и фрукты, молочные продукты, орехи и сухофрукты. Доставка обойдется в 200 рублей при заказе до 999 рублей. Бесплатно продукты будут доставлять при покупке на сумму от 1,9 тысячи рублей.

По данным «Коммерсанта», агрегаторы предлагали рынкам запустить доставку еще весной, когда началась пандемия. Но тогда не удалось договориться, причина — слишком высокая запрошенная комиссия.

По заявлениям «Яндекс.Еды», комиссия для рынков сопоставима с комиссией, которую платят продуктовые сети. По словам источника газеты, размер комиссии агрегаторов составляет 20-35% от суммы заказа. Для рынков она будет ближе к нижней границе.

Заказы из ресторанных корнеров, расположенных на территории рынков, доставляет и Delivery Club. Это основной конкурент «Яндекс.Еды».