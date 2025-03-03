«Яндекс Карты» добавили рекламное брендирование маршрутов

В «Яндекс Картах» появился новый формат таргетированной рекламы, который нацелен на «комплексное представление бренда» и позволяет рассказывать об акциях и предложениях во время движения пользователя по маршруту. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе сервиса.

Там пояснили, что рекламодатели могут забрендировать маршруты — к организациям в рубрике (например, кафе, ресторан, автосервис), к группе рубрик, востребованных бизнесом, или по пути в конкретную организацию с возможностью показа в выбранном регионе.

Новый инструмент сочетает три формата: отображение меток с рекламной информацией на карте, виртуальные билборды, появляющиеся на маршруте во время движения, и баннеры, отображаемые при построении маршрута и остановке.

Новый формат рекламы в «Яндекс Картах», фото: пресс-служба сервиса

В «Яндексе» рассказали, что такой способ продвижения обеспечивает приоритетность рекламодателя на маршруте — после старта показов в течение трех часов пользователю будет показываться реклама лишь одного рекламодателя.

Новый формат размещений доступен в кабинете геомедийной рекламы. Оплата осуществляется по новой модели «оплаты фиксированной суммы за маршрут» (CPR), на котором состоялся хотя бы один показ любого рекламного формата. Стоимость размещения не зависит от числа выбранных форматов и остается фиксированной.

В августе прошлого года «Яндекс Карты» научились показывать загруженность организаций. А в декабре в сервисе появилась возможность строить маршруты внутри зданий — опция доступна во всех городах-миллионниках России.

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