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«Яндекс Go» добавил аренду пауэрбанков «Бери заряд»

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

В приложении «Яндекс Go» появился сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд», сообщили RB.RU в пресс-службе компании. Там утверждают, что получить портативный аккумулятор теперь можно при минимальном заряде телефона, поскольку процесс старта аренды занимает восемь секунд.

«Яндекс Go» добавил аренду пауэрбанков «Бери заряд»
  1. Новости

Где найти точки аренды? Станции «Бери заряд» присутствуют в 250 городах России, чаще всего их можно найти в популярных кафе, ресторанах, различных торговых точках. Локация для станции подбирается на основании ее проходимости. В частности, сервис сотрудничает с Rostic's, «Вкусвиллом», X5 Group, Burger King, «Дикси» и «Мегафоном».

Локация-партнер сервиса получает до 20% оборота станции ежемесячно, ее обслуживание для владельца помещения бесплатно. Кроме того, «Бери заряд» принесет бизнесу дополнительный трафик, так как его станции отображаются в приложении «Яндекс Go», заявили в «Яндексе».

Дальнейшие планы. До конца 2026 года «Яндекс Go» собирается расширить партнерскую сеть станций в 2,5 раза — на 60 тыс. новых точек. Компания планирует потратить на это более 2 млрд рублей.

  • «Яндекс» приобрел «Бери заряд» в конце декабря, сумму сделки не раскрыли. Главой сервиса стал операционный директор «Яндекс Go» Артем Молчанов. После покупки «Бери заряд» вошел в арендную экосистему «Яндекса» наряду с каршерингом, самокатами и велосипедами.
  • О планах «Яндекса» купить «Бери заряд» стало известно в сентябре. В том же месяце основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак оценил стоимость сервиса в 1,7–3,3 млрд рублей.

Фото на обложке: пресс-служба «Яндекса»

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