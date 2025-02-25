«Яндекс Go» добавил аренду пауэрбанков «Бери заряд»

В приложении «Яндекс Go» появился сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд», сообщили RB.RU в пресс-службе компании. Там утверждают, что получить портативный аккумулятор теперь можно при минимальном заряде телефона, поскольку процесс старта аренды занимает восемь секунд.

Где найти точки аренды? Станции «Бери заряд» присутствуют в 250 городах России, чаще всего их можно найти в популярных кафе, ресторанах, различных торговых точках. Локация для станции подбирается на основании ее проходимости. В частности, сервис сотрудничает с Rostic's, «Вкусвиллом», X5 Group, Burger King, «Дикси» и «Мегафоном».

Локация-партнер сервиса получает до 20% оборота станции ежемесячно, ее обслуживание для владельца помещения бесплатно. Кроме того, «Бери заряд» принесет бизнесу дополнительный трафик, так как его станции отображаются в приложении «Яндекс Go», заявили в «Яндексе».

Дальнейшие планы. До конца 2026 года «Яндекс Go» собирается расширить партнерскую сеть станций в 2,5 раза — на 60 тыс. новых точек. Компания планирует потратить на это более 2 млрд рублей.

«Яндекс» приобрел «Бери заряд» в конце декабря, сумму сделки не раскрыли. Главой сервиса стал операционный директор «Яндекс Go» Артем Молчанов. После покупки «Бери заряд» вошел в арендную экосистему «Яндекса» наряду с каршерингом, самокатами и велосипедами.

О планах «Яндекса» купить «Бери заряд» стало известно в сентябре. В том же месяце основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак оценил стоимость сервиса в 1,7–3,3 млрд рублей.

Фото на обложке: пресс-служба «Яндекса»