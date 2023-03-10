«Яндекс» начал выводить статус заказа такси на экран блокировки iPhone

«Яндекс» начал использовать функцию интерактивных сообщений Live Activity в iOS для показа статуса заказа такси в «Яндекс Go». Об этом говорится в сообщении компании.
Теперь проверить время до подачи автомобиля, узнать его номер и цвет можно сразу на экране блокировки iPhone, заходить в приложение не нужно. Связаться с водителем также можно одним нажатием через кнопку «Уже выхожу», а после завершения поездки — поставить оценку.
Отображение статуса заказов такси на экране блокировки iPhone будет доступно в «Яндекс Go» постепенно и после обновления приложения до последней версии.
В январе такую функцию в приложение добавила также «Яндекс.Лавка».
Функция Live Activity появилась в iOS 16.1, она позволяет следить за разными событиями в режиме онлайн на экране блокировки смартфона. Если в устройстве есть несколько приложений, которые работают с этой функцией, то система автоматически показывает на экране блокировки новые события, которые происходят в этих приложениях.
Фото на обложке: Unsplash
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