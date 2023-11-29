«Яндекс Доставка» добавила в приложение «Яндекс Go» бизнес-профиль

«Яндекс Доставка» внедрила бизнес-интерфейс в приложение «Яндекс Go», рассказали в пресс-службе сервиса. Теперь можно создать личный кабинет своей компании и управлять доставками с телефона.

В личном кабинете можно привязать корпоративную карту. Опция ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса. Она позволяет отслеживать заказы с курьерской или грузовой доставкой и создавать новые.

При этом если у пользователя уже есть учетная запись на сайте «Яндекс Доставки», в бизнес-профиле в приложении данные о заказах будут синхронизироваться.

Как пояснили в пресс-службе, новая опция будет особенно полезна небольшому бизнесу, например, цветочных лавок или шоурумов. Для таких проектов важно оптимизировать процесс доставки без лишних затрат на управление ими.

Фото на обложке: Fascinadora / Shutterstock