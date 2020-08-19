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«Яндекс» запустил приложение Go для решения задач в городе

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Яндекс» сообщил о запуске единого приложения для решения повседневных задач в городе. Оно получило название Go. Приложение поможет добраться до нужного места, подскажет расписание ближайшего автобуса и предложит, что заказать на ужин. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

«Яндекс» запустил приложение Go для решения задач в городе

Go заменит приложение «Яндекс.Такси» и поможет:

  • быстро добраться куда нужно на общественном транспорте, такси, каршеринге и машине с персональным водителем;
  • заказать экспресс-доставку блюд из ресторанов и продуктов из магазинов;
  • отправить посылку или перевезти груз. 

Функции приложения «Яндекс.Такси» начали расширяться в марте этого года. Тогда в нем появились «Еда» и «Лавка». С запуском Go к ним добавляется каршеринг «Яндекс.Драйв», а также расписание наземного транспорта.

«Вместе с названием приложения изменится интерфейс. На главном экране "Яндекс Go" появятся иконки быстрого доступа к его функциям. Набор иконок персональный для каждого пользователя. Алгоритмы "Яндекса" предугадывают, что именно сейчас нужно человеку, — добраться до дома, заказать блюдо из любимого кафе или продукты в "Лавке", и предлагают нужные возможности», — рассказали в компании.

Приложение «Яндекс Go» доступно в Google Play и App Store. Пользователям приложения «Яндекс.Такси» нужно обновить его до последней версии, чтобы перейти на «Яндекс Go».

Фото: Piotr Swat / Shutterstock

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