«Яндекс» запустил приложение Go для решения задач в городе

«Яндекс» сообщил о запуске единого приложения для решения повседневных задач в городе. Оно получило название Go. Приложение поможет добраться до нужного места, подскажет расписание ближайшего автобуса и предложит, что заказать на ужин. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Go заменит приложение «Яндекс.Такси» и поможет:

быстро добраться куда нужно на общественном транспорте, такси, каршеринге и машине с персональным водителем;

заказать экспресс-доставку блюд из ресторанов и продуктов из магазинов;

отправить посылку или перевезти груз.

Функции приложения «Яндекс.Такси» начали расширяться в марте этого года. Тогда в нем появились «Еда» и «Лавка». С запуском Go к ним добавляется каршеринг «Яндекс.Драйв», а также расписание наземного транспорта.

«Вместе с названием приложения изменится интерфейс. На главном экране "Яндекс Go" появятся иконки быстрого доступа к его функциям. Набор иконок персональный для каждого пользователя. Алгоритмы "Яндекса" предугадывают, что именно сейчас нужно человеку, — добраться до дома, заказать блюдо из любимого кафе или продукты в "Лавке", и предлагают нужные возможности», — рассказали в компании.

Приложение «Яндекс Go» доступно в Google Play и App Store. Пользователям приложения «Яндекс.Такси» нужно обновить его до последней версии, чтобы перейти на «Яндекс Go».

Фото: Piotr Swat / Shutterstock