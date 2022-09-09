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«Яндекс» выпустит новый шлюз для подключения устройств умного дома

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Швейцарская «дочка» «Яндекса» Intertech Services AG зарегестрировала декларацию с упоминанием центра умного дома «Яндекс Хаб». Шлюз будет применяться для техники умного дома.

«Яндекс» выпустит новый шлюз для подключения устройств умного дома

 Протокол Zigbee используется для соединений на расстояниях 10–100 м, с его помощью можно объединять устройства от разных производителей, узнал «Коммерсантъ».

В «Яндексе» отказались комментировать информацию об устройстве: «С подробностями вернемся, когда они будут».

Сейчас колонки используют для управления домом Wi-Fi, только «Яндекс Станция 2» поддерживает Zigbee «из коробки». При этом в ассортименте «Яндекса» нет собственных умных лампочек, выключателей, розеток и другой периферии с Zigbee — вместо этого компания предлагает устройства китайской Aqara. 

Фото на обложке: RossHelen / Shutterstock

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