«Яндекс» выпустит новый шлюз для подключения устройств умного дома

Швейцарская «дочка» «Яндекса» Intertech Services AG зарегестрировала декларацию с упоминанием центра умного дома «Яндекс Хаб». Шлюз будет применяться для техники умного дома.

Протокол Zigbee используется для соединений на расстояниях 10–100 м, с его помощью можно объединять устройства от разных производителей, узнал «Коммерсантъ».

В «Яндексе» отказались комментировать информацию об устройстве: «С подробностями вернемся, когда они будут».

Сейчас колонки используют для управления домом Wi-Fi, только «Яндекс Станция 2» поддерживает Zigbee «из коробки». При этом в ассортименте «Яндекса» нет собственных умных лампочек, выключателей, розеток и другой периферии с Zigbee — вместо этого компания предлагает устройства китайской Aqara.

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