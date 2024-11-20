«Яндекс» зарегистрировал бренд «Товар без человека»

ООО «Яндекс» зарегистрировало в Роспатенте бренд «Товар без человека», узнал RB.RU. Охрана товарного знака распространяется на 17 классов МКТУ, в том числе на разного рода оборудование, роботов, беспилотники, онлайн-сервисы, багаж, компьютерные системы и беспроводные технологии.

Исключительное право будет действовать до середины октября 2034 года. В «Яндексе» не ответили на запрос о регистрации бренда.

«Признаться, я не знаю, для чего предназначен этот товарный знак, но могу предположить, что для автоматической доставки товаров покупателю. То есть пара людей тут все-таки есть: продавец и покупатель. Отсутствует, вероятно, курьер. "Нет курьера, есть товар!" — я бы так и написал», — прокомментировал RB.RU появление нового бренда творческий директор «Бюро названий» Вадим Дунаев.

Как пояснил руководитель PR-агентства Solomka.biz Дмитрий Захарьев, товарный знак, который зарегистрировал «Яндекс» — «Товар без человека» — это скорее всего задел на будущее.

Захарьев не исключил, что «Яндекс» может начать создавать товары при помощи роботов, например, открывать производственные линии, где не будет людей. Кроме того, это может быть полноценная концепция открытия магазинов, где все этапы будут выполнять роботы и искусственный интеллект — от складирования, обработки заказа и до доставки товаров. Еще одним вариантов является использование в продвижении товаров аватаров, предположил Захарьев.

Эксперт добавил, что в «Яндексе» при разработке рекламных креативов для товаров якобы уже запрещено использовать человека.

Руководитель группы компаний «Команда Сикурс», завкафедрой «Владельческое управление» Международного НИИ проблем управления Раиса Донская считает, что за регистрацией бренда «Товар без человека» могут скрываться планы «Яндекса» по организации «хайповой» рекламной кампании, связанной с возможностями искусственного интеллекта.

Но совсем отказаться от человека — задача мало реалистичная, каким бы всемогущим не был искусственный интеллект, считает эксперт.

«Бренд вызовет сначала большой "хайп", будет очень востребован и интересен, привлечет внимание. Но если говорить о дальнейшей перспективе развития, то вообще без человека не бывает, ведь, в любом случае, все, что происходит на Земле — предназначено для человека и исходит от человека», — заявила Донская.

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