«Яндекс» купил товарные знаки «Игромир» и Comic Сon

«Яндекс» приобрел товарные знаки «Игромир» и Comic Con, ранее принадлежавшие организатору выставок поп-культуры ООО «КРИ», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Федресурса. Осенью IT-компания планирует провести первые с 2019 года фестивали «Комиккон» и «Игромир».

«Яндекс» приобрел товарные знаки «Игромир», Comic Сon, а также «Комиккон» и COMICCON за 20,6 млн рублей каждый. Продажа знаков была организована в рамках банкротства ООО «КРИ», объявленного в конце января.

В компании рассказали, что уже начинают «формировать программу фестиваля, вести переговоры с партнерами, производителями контента, холдингами и спонсорами». «Яндекс» также выкупил домен Comiccon.ru, на котором «постепенно будет появляться информация по мероприятиям», отметили в пресс-службе.

Вероятно, основными тематиками осеннего фестиваля «Яндекса» станут сюжеты игр Atomic Heart и фантастического романа Ника Перумова «Алмазный меч, деревянный меч», сообщили «Коммерсанту» источники на рынке видеоигр. На презентации нового сезона «Кинопоиска» в 2024 году говорилось об их экранизации при поддержке «Яндекса».

Процедура банкротства ООО «КРИ» была начата Арбитражным судом Москвы в 2022 году по заявлению ООО «ДИС-3», которое торгует аудио- и видеотехникой, а также игрушками, отмечает «Коммерсант». В другом иске к ООО «КРИ» отмечалось, что в апреле 2021 года ООО «ДИС-3» оплатила взнос за участие в выставке «Игромир» осенью 2021 года, однако выставка не состоялась и компания не смогла вернуть оплаченный взнос. По данным «Коммерсанта», акционеры КРИ «хотели полностью свернуть деятельность в России из-за отсутствия зарубежных компаний на выставках» и вели переговоры о продаже прав на фестивали с МТС.

В прошлом году «Яндекс» впервые провел собственный фестиваль поп-культуры «Хомякон». Другими организаторами игровых выставок в России являются «Леста Игры», Astrum Entertainment, 1C Game Studios. Команда «Игромира» открыла в прошлом году новую выставку — «РЭД Экспо». VK планирует проведение третьей выставки «Фандом Фест ВКонтакте».

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