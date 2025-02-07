«Яндекс» купил товарные знаки «Игромир» и Comic Сon
«Яндекс» приобрел товарные знаки «Игромир» и Comic Con, ранее принадлежавшие организатору выставок поп-культуры ООО «КРИ», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Федресурса. Осенью IT-компания планирует провести первые с 2019 года фестивали «Комиккон» и «Игромир».
- Новости
«Яндекс» приобрел товарные знаки «Игромир», Comic Сon, а также «Комиккон» и COMICCON за 20,6 млн рублей каждый. Продажа знаков была организована в рамках банкротства ООО «КРИ», объявленного в конце января.
В компании рассказали, что уже начинают «формировать программу фестиваля, вести переговоры с партнерами, производителями контента, холдингами и спонсорами». «Яндекс» также выкупил домен Comiccon.ru, на котором «постепенно будет появляться информация по мероприятиям», отметили в пресс-службе.
Вероятно, основными тематиками осеннего фестиваля «Яндекса» станут сюжеты игр Atomic Heart и фантастического романа Ника Перумова «Алмазный меч, деревянный меч», сообщили «Коммерсанту» источники на рынке видеоигр. На презентации нового сезона «Кинопоиска» в 2024 году говорилось об их экранизации при поддержке «Яндекса».
Процедура банкротства ООО «КРИ» была начата Арбитражным судом Москвы в 2022 году по заявлению ООО «ДИС-3», которое торгует аудио- и видеотехникой, а также игрушками, отмечает «Коммерсант». В другом иске к ООО «КРИ» отмечалось, что в апреле 2021 года ООО «ДИС-3» оплатила взнос за участие в выставке «Игромир» осенью 2021 года, однако выставка не состоялась и компания не смогла вернуть оплаченный взнос. По данным «Коммерсанта», акционеры КРИ «хотели полностью свернуть деятельность в России из-за отсутствия зарубежных компаний на выставках» и вели переговоры о продаже прав на фестивали с МТС.
В прошлом году «Яндекс» впервые провел собственный фестиваль поп-культуры «Хомякон». Другими организаторами игровых выставок в России являются «Леста Игры», Astrum Entertainment, 1C Game Studios. Команда «Игромира» открыла в прошлом году новую выставку — «РЭД Экспо». VK планирует проведение третьей выставки «Фандом Фест ВКонтакте».
Фото на обложке: Dmitry Rogachev / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Регистрация бизнеса: самозанятoсть, ИП или ООО»
- 1 Основная доля геймеров приходится на женщин в возрасте 35-44 лет Причем 40% геймеров играет в рабочее время 14 апреля 18:59
- 2 Институт развития интернета будет поддерживать выпуск видеоигр «анонимно» Это защитит разработчиков от санкционных рисков 08 апреля 15:38
- 3 Nintendo выпустит игровую консоль Switch 2 в начале июня Устройство будет стоить от $450 в США 02 апреля 18:47
- 4 Французская игровая студия Ubisoft создаст дочернюю компанию стоимостью €4 млрд 25% доли в ней получит китайская компания Tencent 27 марта 22:07