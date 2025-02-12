«Яндекс» запустил новое направление бизнес-стажировок

«Яндекс» расширил программу стажировок, добавив бизнес-направление. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе IT-компании. За год «Яндекс» планирует нанять 2,8 тыс. стажеров — на 20% больше, чем в 2024 году.

«В 2025 году стать стажерами смогут не только “технари” — появилось направление бизнес-стажировок, которое охватывает гуманитарные и экономические специальности», — рассказали в компании.

Набор первых участников начнется в марте, студенты нетехнических специальностей смогут попасть на стажировки по направлениям финансов, маркетинга и PR, управления продуктами и проектами, HR, закупок и юриспруденции. За год число таких стажеров вырастет до 500.

На технические специальности придется 80% вакансий для стажеров. Основные направления останутся прежними: фронтенд-, бэкенд-разработка, машинное обучение, аналитика и мобильная разработка.

Стажировки пройдут в офисах «Яндекса» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Минске, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и других городах. Стажироваться по некоторым направлениям можно и дистанционно.

Стажировка длится от трех до шести месяцев, ее можно совмещать с учебой. Стажеры получают запрлату и решают реальные задачи бизнеса — от разработки ИИ-технологий до развития промышленных роботов и автономного транспорта. У каждого из них есть ментор.

В 2024 году 54% стажеров перешли в штат и продолжили работу в компании. По словам руководителя направления по работе с молодежью в «Яндексе» Марины Максимовой, сейчас почти треть разработчиков компании — бывшие стажеры.

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