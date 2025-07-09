Свобода акционерам, риск — рынку: «Яндекс» сменил структуру

В «Яндексе» — финальный аккорд реструктуризации: акционеры ЗПИФа «Консорциум.Первый» получили акции напрямую и теперь могут продавать их без ограничений. В компании уверяют, что всё под контролем, но эксперты ждут первой крупной сделки — и, возможно, первых споров.

Финал затянувшегося развода

Передача акций из-под управления ЗПИФа стала последним шагом в расколе между российским и международным «Яндексом». Теперь внутри МКПАО больше нет «единого фронта» инвесторов — у каждого своя позиция и, возможно, свой выход.

«Они стали полноправными владельцами — могут голосовать, получать дивиденды напрямую, распоряжаться долей без ограничений», — объясняет Евгений Бабошкин из «Прайм Брокерский Сервис».

До этого на продажу стоял локап: инвесторы не могли ни выйти, ни зайти. С июля — можно всё. Кто-то уже наверняка считает в Excel, как красиво соскочить.

Новый режим: каждый за себя

После развода с ЗПИФом структура акционерного капитала выглядит так: у менеджмента — 16,3%, у Александра Чачава — 16,03%, у «Каталитик Пипл» (за ней «Интеррос» Потанина и «Т-Технологии») — почти 10%. Остальное рассыпано между фондами и рынком. Контроля — ни у кого. И это красиво и страшно одновременно.

«Формально акции снова в обороте. Это хоть открывает больше свободы, но и добавляет интриги: появится ли на рынке крупное предложение?» — говорит Бабошкин.

У всех есть доля, но власть — ни у кого

Такой баланс — потенциальная пороховая бочка. Пока всё держится на спецправах менеджмента. Но если хоть один крупный игрок решит выйти, рынок может не успеть отреагировать.

«Конфигурация стабильная, но вопрос в другом — насколько долго она такой останется», — добавляет эксперт.

Кейс как стратегия для всего IT

По мнению Ильи Мосягина из «Института международных экономических связей», история «Яндекса» — это больше, чем просто перераспределение долей. Это сигнал всей индустрии: менеджмент может сохранить контроль даже без формального большинства.

«Механизм специальных прав — потенциальная модель для других крупных IT-игроков», — считает Мосягин.

Он отмечает, что выход из-под иностранной юрисдикции и сбор «длинных» российских денег — это уже не исключение, а тренд. Так формируется новая реальность — без Nasdaq, но с Чачавой и Потаниным.

Прозрачнее — не значит безопаснее

Юрист Владимир Абрамов подтверждает: новая структура проще, честнее и технологичнее. Но прозрачность — это ещё не стабильность.

«Ни у одного из акционеров нет контрольного пакета, что в перспективе чревато конфликтами», — говорит он.

Все улыбаются. Все играют в долгую. Но это пока никто не решил, что его доля стоит дороже всего «Яндекса» вместе взятого.

Контекст

В 2022-м Nasdaq остановил торги по «Яндексу». Тогда компания начала делить себя: российскую часть отдали новому инвесторскому консорциуму, международную — Аркадию Воложу. Через год Yandex N.V. завершила продажу.

Как выглядит структура владения «Яндексом» сейчас:

Основные акционеры — 66,58%. В их числе менеджеры (16,3%), структура Александра Чачава (16,03%), и «Каталитик Пипл» (9,89%, ей владеют «Т-Технологии» и «Интеррос» Владимира Потанина). У двух фондов, получивших доли от ЗПИФ «Аргонавт», по чуть менее 5%.

Администраторы мотивации (3,62%)

Free flow — 29,8%.

В сухом остатке

«Яндекс» — больше не единый фронт. Это поле с шахматами, где у каждого своя фигура и ход. Кто первый сделает рокировку — и будет ли это шах и мат?

Фото на обложке: Mehaniq / Shutterstock / FOTODOM