Свобода акционерам, риск — рынку: «Яндекс» сменил структуру
В «Яндексе» — финальный аккорд реструктуризации: акционеры ЗПИФа «Консорциум.Первый» получили акции напрямую и теперь могут продавать их без ограничений. В компании уверяют, что всё под контролем, но эксперты ждут первой крупной сделки — и, возможно, первых споров.
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Финал затянувшегося развода
Передача акций из-под управления ЗПИФа стала последним шагом в расколе между российским и международным «Яндексом». Теперь внутри МКПАО больше нет «единого фронта» инвесторов — у каждого своя позиция и, возможно, свой выход.
«Они стали полноправными владельцами — могут голосовать, получать дивиденды напрямую, распоряжаться долей без ограничений», — объясняет Евгений Бабошкин из «Прайм Брокерский Сервис».
До этого на продажу стоял локап: инвесторы не могли ни выйти, ни зайти. С июля — можно всё. Кто-то уже наверняка считает в Excel, как красиво соскочить.
Новый режим: каждый за себя
После развода с ЗПИФом структура акционерного капитала выглядит так: у менеджмента — 16,3%, у Александра Чачава — 16,03%, у «Каталитик Пипл» (за ней «Интеррос» Потанина и «Т-Технологии») — почти 10%. Остальное рассыпано между фондами и рынком. Контроля — ни у кого. И это красиво и страшно одновременно.
«Формально акции снова в обороте. Это хоть открывает больше свободы, но и добавляет интриги: появится ли на рынке крупное предложение?» — говорит Бабошкин.
У всех есть доля, но власть — ни у кого
Такой баланс — потенциальная пороховая бочка. Пока всё держится на спецправах менеджмента. Но если хоть один крупный игрок решит выйти, рынок может не успеть отреагировать.
«Конфигурация стабильная, но вопрос в другом — насколько долго она такой останется», — добавляет эксперт.
Кейс как стратегия для всего IT
По мнению Ильи Мосягина из «Института международных экономических связей», история «Яндекса» — это больше, чем просто перераспределение долей. Это сигнал всей индустрии: менеджмент может сохранить контроль даже без формального большинства.
«Механизм специальных прав — потенциальная модель для других крупных IT-игроков», — считает Мосягин.
Он отмечает, что выход из-под иностранной юрисдикции и сбор «длинных» российских денег — это уже не исключение, а тренд. Так формируется новая реальность — без Nasdaq, но с Чачавой и Потаниным.
Прозрачнее — не значит безопаснее
Юрист Владимир Абрамов подтверждает: новая структура проще, честнее и технологичнее. Но прозрачность — это ещё не стабильность.
«Ни у одного из акционеров нет контрольного пакета, что в перспективе чревато конфликтами», — говорит он.
Все улыбаются. Все играют в долгую. Но это пока никто не решил, что его доля стоит дороже всего «Яндекса» вместе взятого.
Контекст
В 2022-м Nasdaq остановил торги по «Яндексу». Тогда компания начала делить себя: российскую часть отдали новому инвесторскому консорциуму, международную — Аркадию Воложу. Через год Yandex N.V. завершила продажу.
Как выглядит структура владения «Яндексом» сейчас:
- Основные акционеры — 66,58%. В их числе менеджеры (16,3%), структура Александра Чачава (16,03%), и «Каталитик Пипл» (9,89%, ей владеют «Т-Технологии» и «Интеррос» Владимира Потанина). У двух фондов, получивших доли от ЗПИФ «Аргонавт», по чуть менее 5%.
- Администраторы мотивации (3,62%)
- Free flow — 29,8%.
В сухом остатке
«Яндекс» — больше не единый фронт. Это поле с шахматами, где у каждого своя фигура и ход. Кто первый сделает рокировку — и будет ли это шах и мат?
Фото на обложке: Mehaniq / Shutterstock / FOTODOM
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