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«Яндекс» возобновил прерванный в феврале наем сотрудников

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» полностью возобновил прерванный в сентябре наем сотрудников. Самой широкой стала вакансия бэкенд-разработчика, также компания нуждается в специалистах для развития сервисов такси, доставки и «Яндекс.Маркета».

«Яндекс» возобновил прерванный в феврале наем сотрудников

О возобновлении найма сотрудников РБК рассказали в пресс-службе «Яндекса».

В компании открыты около 2 тысяч вакансий, в ближайшее время будут открыты новые. Вакансия бэкенд-разработчика на данный момент является самой широкой – на эту позицию «Яндекс» ищет 476 человек.

На развитие группы поиска и рекламных технологий «Яндекс» ищет 835 человек. В команду развитию бизнес-группы, в которую входят в том числе сервисы такси, доставки и маркетплейса, «Яндекс» набирает 624 сотрудника.

Вакансии открыты в нескольких городах в России, в частности в Екатеринбурге и Новосибирске, а также в зарубежных офисах «Яндекса».

«Яндекс» полностью приостановил наем сотрудников в феврале. В марте компания частично возобновила его, открыв поиск на позиции ведущих разработчиков.

Фото на обложке: Kapustin Igor / Shutterstock

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