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«Яндекс» купит рекламную платформу К50

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Яндекс» приобретает стартап К50, разработавший сервисы для повышения эффективности контекстной рекламы. Экзит для венчурного фонда AddVenture. О сделке сообщает «Коммерсантъ».

«Яндекс» купит рекламную платформу К50

За какую сумму будет куплена компания, не раскрывается. Сделка позволит K50 масштабировать бизнес, стартап будет использовать технологии и инфраструктуру «Яндекса». Интернет-гигант, в свою очередь, поможет рекламодателям эффективнее использовать digital-каналы.

К50 — платформа для управления контекстной рекламой. По данным ЕГРЮЛ, ООО «К50» было зарегистрировано в Москве в сентябре 2013 года. 77,79% компании принадлежит AddVenture Capital, остальное — у основателей и гендиректора К50 Марии Опритовой.

По собственным данным, платформа включает восемь сервисов:

  • генератор (создание и обновление рекламных кампаний на основе фида),
  • обратный звонок,
  • сквозная аналитика, 
  • оптимизатор (оптимизация ставок по каждому ключевому слову для достижения KPI),
  • коллтрекинг,
  • обработчик лид-форм (интеграция с формами в соцсетях для ускорения обработки лидов),
  • правила (управление рекламным аккаунтом по заданным правилам),
  • BI (создание и визуализация отчетов).
Фото: Maria Pomelnikova / Shutterstock

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