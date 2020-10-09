«Яндекс» купит рекламную платформу К50
«Яндекс» приобретает стартап К50, разработавший сервисы для повышения эффективности контекстной рекламы. Экзит для венчурного фонда AddVenture. О сделке сообщает «Коммерсантъ».
За какую сумму будет куплена компания, не раскрывается. Сделка позволит K50 масштабировать бизнес, стартап будет использовать технологии и инфраструктуру «Яндекса». Интернет-гигант, в свою очередь, поможет рекламодателям эффективнее использовать digital-каналы.
К50 — платформа для управления контекстной рекламой. По данным ЕГРЮЛ, ООО «К50» было зарегистрировано в Москве в сентябре 2013 года. 77,79% компании принадлежит AddVenture Capital, остальное — у основателей и гендиректора К50 Марии Опритовой.
По собственным данным, платформа включает восемь сервисов:
- генератор (создание и обновление рекламных кампаний на основе фида),
- обратный звонок,
- сквозная аналитика,
- оптимизатор (оптимизация ставок по каждому ключевому слову для достижения KPI),
- коллтрекинг,
- обработчик лид-форм (интеграция с формами в соцсетях для ускорения обработки лидов),
- правила (управление рекламным аккаунтом по заданным правилам),
- BI (создание и визуализация отчетов).
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