«Яндекс» купит рекламную платформу К50

«Яндекс» приобретает стартап К50 , разработавший сервисы для повышения эффективности контекстной рекламы. Экзит для венчурного фонда AddVenture. О сделке сообщает «Коммерсантъ».

За какую сумму будет куплена компания, не раскрывается. Сделка позволит K50 масштабировать бизнес, стартап будет использовать технологии и инфраструктуру «Яндекса». Интернет-гигант, в свою очередь, поможет рекламодателям эффективнее использовать digital-каналы.

К50 — платформа для управления контекстной рекламой. По данным ЕГРЮЛ, ООО «К50» было зарегистрировано в Москве в сентябре 2013 года. 77,79% компании принадлежит AddVenture Capital, остальное — у основателей и гендиректора К50 Марии Опритовой.

По собственным данным, платформа включает восемь сервисов:

генератор (создание и обновление рекламных кампаний на основе фида),

обратный звонок,

сквозная аналитика,

оптимизатор (оптимизация ставок по каждому ключевому слову для достижения KPI),

коллтрекинг,

обработчик лид-форм (интеграция с формами в соцсетях для ускорения обработки лидов),

правила (управление рекламным аккаунтом по заданным правилам),

BI (создание и визуализация отчетов).