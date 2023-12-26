«Яндекс» локализовал серверы с доменом Казахстана

«Яндекс» локализовал в Казахстане серверы с местным доменом. Теперь yandex. kz будет работать на мощностях, которые находятся внутри страны. Из-за того, что серверы находились не в Казахстане, домен временно блокировали летом 2023 года.

«Яндекс» перенес в Казахстан серверы yandex.kz. Об этом сообщили в Минцифры республики.

Команда «Яндекса» в Казахстане доставила в страну необходимое для работы серверов оборудование и ввела его в эксплуатацию. Компания успешно протестировала работу серверов и полностью перевела на них работу yandex.kz, рассказали в ведомстве.

«Перенос серверов на территорию страны – важный шаг. Он означает, что данные наших пользователей будут обрабатываться в Казахстане», – отметили в Минцифры Казахстана.

Домен yandex.kz временно блокировали в Казахстане летом 2023 года из-за того, что его серверы находились не на территории страны.

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