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«Яндекс» локализовал серверы с доменом Казахстана

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» локализовал в Казахстане серверы с местным доменом. Теперь yandex. kz будет работать на мощностях, которые находятся внутри страны. Из-за того, что серверы находились не в Казахстане, домен временно блокировали летом 2023 года.

«Яндекс» локализовал серверы с доменом Казахстана

«Яндекс» перенес в Казахстан серверы yandex.kz. Об этом сообщили в Минцифры республики. 

Команда «Яндекса» в Казахстане доставила в страну необходимое для работы серверов оборудование и ввела его в эксплуатацию. Компания успешно протестировала работу серверов и полностью перевела на них работу yandex.kz, рассказали в ведомстве.

«Перенос серверов на территорию страны – важный шаг. Он означает, что данные наших пользователей будут обрабатываться в Казахстане», – отметили в Минцифры Казахстана. 

Домен yandex.kz временно блокировали в Казахстане летом 2023 года из-за того, что его серверы находились не на территории страны.

Фото на обложке: Marko Aliaksandr / Shutterstock

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