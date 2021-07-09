«Яндекс» передумал покупать KupiVIP

«Яндекс» передумал покупать интернет-магазин одежды KupiVIP. Компания будет искать альтернативы для выхода в fashion-сегмент. Источник Forbes сообщил, что «Яндекс» отказался от сделки после оценки рисков.

«Яндекс» не будет реализовывать свой опцион на покупку KupiVIP, сообщили в ТАСС со ссылкой на «Яндекс.Маркет», в который и планировалась интеграция интернет-магазина. О том, что «Яндекс» купит KupiVIP, компания говорила в конце мая. Предстоящую сделку эксперты оценивали в диапазоне 1-6 млрд рублей.

Источник Forbes рассказал, что «Яндекс» решил выйти из сделки после оценки рисков. Компания будет искать альтернативы выходу в fashion-сегмент. Покупка KupiVIP позволила бы ему начать продажу брендовой одержды. По словам собеседника издания, «Яндексу» нужна была команда и инфраструктура с налаженными процессами, а не бренд с потенциально высокими расходами на интеграцию.

В KupiVIP продается одежда свыше тысячи брендов, компания сотрудничает с более чем тремя тысячами поставщиками. Магазин основан в 2008 году, работает в России, Белоруссии и Казахстане.

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