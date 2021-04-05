«Яндекс» получил 19% в капитале производителя материнских плат для Smart TV

«Яндекс» получил в залог 19% в крупном производителе телевизоров «Квант», эта компания также выпускает материнские платы для Smart TV, куда загружается в том числе ПО «Яндекса», сообщил «Коммерсантъ».

Компания основана в 2016 году в Москве, производственные площадки находятся в Зеленограде и Воронеже. Сотрудничает с «Ситилинк», DNS, «М.Видео-Эльдорадо», Merlion и «Яндекс». Выручка по итогам 2019 года составила 5,75 млрд рублей, следует из ЕГРЮЛ.

Корпоративный займ «Квант» получил в рамках партнерства с «Яндексом», договор заключен 25 марта, пояснил единственный владелец и гендиректор компании Михаил Етонов.Если доля в компании перейдет «Яндексу», он получит контроль над сборкой телевизоров со своей платформой, приводит издание мнение экспертов, а также сможет запустить новые продукты.

В 2019 году новым заказчиком «Кванта» стала Xiaomi Smart TV. По мнению руководителя аналитического центра холдинга GS Group Александра Суркова, «Яндекс» может продвигать свои сервисы в Xiaomi Smart TV. Займ был выдан в том числе и под новую сборочную линию и мог составить несколько сотен миллионов рублей, полагает эксперт.

Парк Smart TV в России насчитывал два года назад 25,5 млн устройств. К 2023 году, по прогнозу агентства J’son & Partners Consulting, количество «умных телевизоров» вырастет до 41,3 млн. Доля телевизоров со сборкой от «Кванта» сейчас занимает примерно 25–30% отечественного рынка, компания планирует наращивать мощности из-за растущего спроса на цифровое ТВ и Smart TV.

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Фото: Andrew Makedonski / Shutterstock