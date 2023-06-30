«Яндекс» и «Ланит» ищут покупателей на свои доли в совместном предприятии OpenYard

«Яндекс» и группа «Ланит» решили выйти из совместного предприятия и ищут покупателей на свои доли. Производитель серверов OpenYard был создан два года назад, сейчас ситуация на рынке изменилась, и «Яндекс» хочет сфокусироваться на своей профильной деятельности.

«Яндекс» и «Ланит» решили выйти из совместного предприятия (СП) по производству серверов OpenYard и ищут покупателей на свои доли. Об этом сообщил Forbes.

Причинами выхода компаний из СП называется желание «Яндекса» сфокусироваться на своей профильной деятельности и изменение ситуации на рынке.

Компании ищут покупателей на доли среди стратегических инвесторов, производителей вычислительной техники и других участников рынка.

Компания OpenYard была создана в 2021 году «Яндексом», «Ланитом», ВТБ и тайваньским производителем компьютерной техники Gigabyte. В 2023 году OpenYard закончила строительство завода в Зеленограде.

Фото на обложке: Niyazz / Shutterstock