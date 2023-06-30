Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» и «Ланит» ищут покупателей на свои доли в совместном предприятии OpenYard

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» и группа «Ланит» решили выйти из совместного предприятия и ищут покупателей на свои доли. Производитель серверов OpenYard был создан два года назад, сейчас ситуация на рынке изменилась, и «Яндекс» хочет сфокусироваться на своей профильной деятельности.

«Яндекс» и «Ланит» ищут покупателей на свои доли в совместном предприятии OpenYard

«Яндекс» и «Ланит» решили выйти из совместного предприятия (СП) по производству серверов OpenYard и ищут покупателей на свои доли. Об этом сообщил Forbes.

Причинами выхода компаний из СП называется желание «Яндекса» сфокусироваться на своей профильной деятельности и изменение ситуации на рынке.

Компании ищут покупателей на доли среди стратегических инвесторов, производителей вычислительной техники и других участников рынка.

Компания OpenYard была создана в 2021 году «Яндексом», «Ланитом», ВТБ и тайваньским производителем компьютерной техники Gigabyte. В 2023 году OpenYard закончила строительство завода в Зеленограде.

Фото на обложке: Niyazz / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Нейросеть YandexGPT ускорила генерацию текстов в 5 раз и начала форматировать их
  2. 2 Битва нейросетей: Midjourney, DALL-E, Kandinsky и «Шедеврум»
  3. 3 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  4. 4 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
  5. 5 Как вывести сайт из-под фильтра Баден-Баден — инструкция
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2023

NRG Accelerator

30 июня 2023

Навстречу импакт-стартапам

30 июня 2023

Cartier Women's Initiative 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ