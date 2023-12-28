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Национальный совет Латвии закрыл в стране доступ к сервисам «Яндекса»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Национальный совет по СМИ Латвии закрыл в стране доступ к сервисам «Яндекса». Это стало следствием принятого в марте закона о блокировке ресурсов, на которых размещен несущий угрозу общественному порядку контент.

Национальный совет Латвии закрыл в стране доступ к сервисам «Яндекса»

Латвия закрыла доступ к ресурсам, связанным с «Яндексом». Об этом пишет портал DeFi со ссылкой на председателя совета Ивара Аболиньша.

Отдельно упоминается сервис «Яндекс.Музыка» – его планируют заблокировать в ближайшее время. Ресурс дает бесплатный доступ к русской музыке и подкастам попавшим под европейские санкции лиц, отметил Аболиньш.

Запрет доступа к ресурсам «Яндекса» стал следствием принятого в марте закона. Согласно документу, совет по СМИ имеет право блокировать доступ к сайтам, на которых размещен несущий угрозу общественному порядку контент.

RB.RU направил запрос в пресс-службу «Яндекса», но на момент публикации не получил ответа.

Фото на обложке: IB Photography / Shutterstock

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