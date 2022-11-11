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Правообладатель бренда «В лавке» решил отсудить у «Яндекса» 100 млн рублей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Правообладатель бренда «В лавке» подал иск к компаниям «Яндекса» на 100 млн рублей. Одним из ответчиков числится «Яндекс.Лавка», а третьим к лицом к делу истец намерен привлечь Роспатент.

Правообладатель бренда «В лавке» решил отсудить у «Яндекса» 100 млн рублей

ООО «Источник» подало судебный иск к пяти компаниям, контролируемых «Яндексом», а именно самому «Яндексу», «Яндекс.Лавке», «Яндекс.Еде», «Партии Еды», «Яндекс.Такси». На появление карточки дела в картотеке Арбитражного суда Москвы обратил внимание Shopper’s. В «Яндексе» заявили изданию, что будут защищать свои интересы в суде.

Суть претензий «Источника» к «Яндексу» не публикуется, но известна сумма иска – 100 млн рублей. Третьим лицом в судебном разбирательстве истец просит привлечь Роспатент.

Под брендом «Влавке» работают два магазина в Москве. С 2018 года их развивают акционеры интернет-магазина LavkaLavka, который закрыл большую часть своих точек, уточняет Forbes.  

Роспатент зарегистрировал бренд «В лавке. Фермерская еда» в 2021 году. «Яндекс.Лавка» зарегистрирована в 2020 году.

Фото на обложке: Maria Pomelnikova / Shutterstock

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