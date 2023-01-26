В сеть попали фрагменты исходных кодов сервисов и программ «Яндекса»

В открытый доступ выложили часть исходных кодов «Яндекса». Файлы датированы 24 февраля 2022 года. В компании подтвердили утечку. Однако там подчеркнули, что содержимое этих фрагментов отличается от версии репозитория, которую «Яндекс» использует сейчас.

Ссылку на torrent со сжатыми файлами опубликовали на форуме breached. Как пишет «Хабр», раздача содержит отдельные архивы (.tar.bz2). По их названиям можно определить сервисы компании. Объем слитых архивов в сжатом виде превышает 44.7 ГБ.

В самой компании заявили, что «никакого взлома не было», в открытый доступ утекли фрагменты старой версии репозитория.

Как утверждает в своем микроблоге разработчик Арсений Шестаков, в слитых архивах не содержатся никакие персональные данные. Есть несколько ключей API компании. Архивы также содержат документацию, которая указывает на URL-адреса интерсети. При этом слитые файлы датированы 24.02.2022.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили агентству «Интерфакс» о внутреннем расследовании в связи с инцидентом.

«…но не видим какой-либо угрозы для данных наших пользователей или работоспособности платформы», — сказали в пресс-службе.

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