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В сеть попали фрагменты исходных кодов сервисов и программ «Яндекса»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В открытый доступ выложили часть исходных кодов «Яндекса». Файлы датированы 24 февраля 2022 года. В компании подтвердили утечку. Однако там подчеркнули, что содержимое этих фрагментов отличается от версии репозитория, которую «Яндекс» использует сейчас.

В сеть попали фрагменты исходных кодов сервисов и программ «Яндекса»

Ссылку на torrent со сжатыми файлами опубликовали на форуме breached. Как пишет «Хабр», раздача содержит отдельные архивы (.tar.bz2). По их названиям можно определить сервисы компании. Объем слитых архивов в сжатом виде превышает 44.7 ГБ.

В самой компании заявили, что «никакого взлома не было», в открытый доступ утекли фрагменты старой версии репозитория. 

Как утверждает в своем микроблоге разработчик Арсений Шестаков, в слитых архивах не содержатся никакие персональные данные. Есть несколько ключей API компании. Архивы также содержат документацию, которая указывает на URL-адреса интерсети. При этом слитые файлы датированы 24.02.2022.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили агентству «Интерфакс» о внутреннем расследовании в связи с инцидентом.

«…но не видим какой-либо угрозы для данных наших пользователей или работоспособности платформы», — сказали в пресс-службе.

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Фото на обложке: BEST-BACKGROUNDS / Shutterstock

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