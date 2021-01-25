Как поступить?: «Яндекс» открыл набор в летние школы разработки и дизайна

«Яндекс» объявил о старте отбора кандидатов в летние школы для студентов и начинающих специалистов по направлениям «разработка интерфейсов», «бэкенд-разработка», «мобильная разработка» и «дизайн». О подробностях набора RB.ru рассказали представители компании.

Летние школы — часть Образовательной инициативы «Яндекса», в рамках которой компания содействует развитию IT-образования в России. Обучение в них бесплатное, но надо пройти отбор на конкурсной основе.

Тестовое задание будет опубликовано 15 февраля, подать заявку на участие можно на сайте школ уже сейчас.

Приём работ завершится между 29 марта и 5 апреля в зависимости от количества претендентов, хорошо справившихся с заданием, уточнили в «Яндексе».

У каждой из четырех школ, занятия в которых пройдут с 31 мая по 31 августа, есть свои сайты с подробными программами занятий:

Школа разработки интерфейсов

Для поступления в школу нужно знать HTML, CSS и JavaScript и иметь хотя бы небольшой опыт разработки интерфейсов.

Школа мобильной разработки

Подходит для iOS-разработчиков с базовыми знаниями Swift. Для Android важен начальный опыт написания мобильных приложений на Java или Kotlin. Опыт программирования на других языках и знание алгоритмов будет плюсом для обоих направлений.

Школа бэкенд-разработки

Поступающим нужно знать основы Python и понимать, как приложения развертываются на серверах. Нужно уметь делать запросы к базам данных и знать, как создаются веб‑приложения (можно на начальном уровне).

Школа дизайна

У школы два направления — дизайн продукта и дизайн коммуникаций. Для первого необходимо уметь работать в Figma и иметь хотя бы небольшой опыт в дизайне мобильных приложений или сайтов. Умение собирать динамические прототипы и работать с компонентами будет преимуществом. Для коммуникационного дизайна понадобится опыт работы в Figma, Photoshop или Illustrator либо навык быстрого освоения нового софта.

Первая летняя школа «Яндекса» была открыта в 2011 году, с тех пор их прошло уже 52, студентами стали более 1,5 тысячи человек. Выпускники школ часто становятся сотрудниками «Яндекса», сейчас в компании работают 402 выпускника, говорится в сообщении.

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