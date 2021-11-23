Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» оборудовал беспилотные автомобили лидарами собственного производства

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» оборудовал все свои беспилотные автомобили четвертого поколения лидарами собственного производства. Лидар — это сенсор, который сканирует окружающий мир и создает его трехмерную карту. В компании подчеркнули, что их лидары имеют значительные конкурентные преимущества по сравнению с зарубежными аналогами.

«Яндекс» оборудовал беспилотные автомобили лидарами собственного производства

Об установке лидаров собственного производства на беспилотные автомобили «Яндекс» сообщил в своем блоге. Ими оборудованы все беспилотные автомобили четвертого поколения.

Лидар – это сенсор, которые лазерными лучами сканирует все, что находится вокруг автомобиля и создает трехмерную карту окружения. Устройство определяет форму объекта на расстоянии в несколько сотен метров, а самому беспилотному автомобилю – с точностью до сантиметра понимать свое положение в пространстве.

В «Яндексе» отметили, что их лидары, в отличие от аналогов, можно гибко настроить. При разных обстоятельствах лидары могут фокусироваться на разных объектах – пешеходах вблизи на узкой улице или машинах вдалеке на автомобильных трассах. Изменение настроек позволит распознавать легковой автомобиль на расстоянии 200 метров, а фуру с 500 метров, пояснили в «Яндексе».

«В отличие от лидаров других производителей, которые представляют нам уже готовые данные, собственные лидары позволяют нам получать необработанную информацию. Возможность самим анализировать эти данные и синхронизировать их с данными других сенсоров помогает нам узнавать об окружающем мире значительно больше», – рассказал руководитель группы разработки лидаров «Яндекса» Дмитрий Соломенцев.

Автомобили «Яндекса», оборудованные лидарами собственного производства, проехали более 500 тысяч км и показали свою надежность, подчеркнули в «Яндексе». 

Разработку собственного лидара «Яндекс» ведет с 2019 года. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Яндекс

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В каких сферах бизнеса применяют дроны
  2. 2 «Я планирую создать полностью автономный город в космосе». Истории молодых изобретателей
  3. 3 «Приходится не просто строить бизнес, но и формировать новый рынок». Что происходит в индустрии стройтех в России
  4. 4 Беспилотные автомобили: кто разрабатывает их в России и что мешает развитию рынка
  5. 5 Дроны против вируса: как использовать коптеры во время пандемии и после нее
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

23 ноября 2021

Первый финтех-акселератор Казахстана

25 ноября 2021

Акселератор Go Impact

28 ноября 2021

Академия инноваторов от Московского инновационного кластера

Все ВОЗМОЖНОСТИ