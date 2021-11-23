«Яндекс» оборудовал беспилотные автомобили лидарами собственного производства

«Яндекс» оборудовал все свои беспилотные автомобили четвертого поколения лидарами собственного производства. Лидар — это сенсор, который сканирует окружающий мир и создает его трехмерную карту. В компании подчеркнули, что их лидары имеют значительные конкурентные преимущества по сравнению с зарубежными аналогами.

Об установке лидаров собственного производства на беспилотные автомобили «Яндекс» сообщил в своем блоге. Ими оборудованы все беспилотные автомобили четвертого поколения.

Лидар – это сенсор, которые лазерными лучами сканирует все, что находится вокруг автомобиля и создает трехмерную карту окружения. Устройство определяет форму объекта на расстоянии в несколько сотен метров, а самому беспилотному автомобилю – с точностью до сантиметра понимать свое положение в пространстве.

В «Яндексе» отметили, что их лидары, в отличие от аналогов, можно гибко настроить. При разных обстоятельствах лидары могут фокусироваться на разных объектах – пешеходах вблизи на узкой улице или машинах вдалеке на автомобильных трассах. Изменение настроек позволит распознавать легковой автомобиль на расстоянии 200 метров, а фуру с 500 метров, пояснили в «Яндексе».

«В отличие от лидаров других производителей, которые представляют нам уже готовые данные, собственные лидары позволяют нам получать необработанную информацию. Возможность самим анализировать эти данные и синхронизировать их с данными других сенсоров помогает нам узнавать об окружающем мире значительно больше», – рассказал руководитель группы разработки лидаров «Яндекса» Дмитрий Соломенцев.

Автомобили «Яндекса», оборудованные лидарами собственного производства, проехали более 500 тысяч км и показали свою надежность, подчеркнули в «Яндексе».

Разработку собственного лидара «Яндекс» ведет с 2019 года.

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Фото: Яндекс