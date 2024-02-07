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«Яндекс» будет выпускать планшеты и ноутбуки под собственным брендом Lunnen

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс Маркет» запустил собственный бренд компьютерной техники Lunnen. К покупке доступны две линейки ноутбуков — Ground 15 и 16. Цвет корпусов — Silver Sea, Mid Gray, Indigo Sea, Light Gra. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Яндекс» будет выпускать планшеты и ноутбуки под собственным брендом Lunnen

Гаджеты оснастили дисплеем FullHD IPS, на нем удобно и работать, и смотреть кино. В ноутбуках установлены процессоры AMD Ryzen для быстрого решения повседневных задач.

В  Lunnen Ground 15 установлен Ryzen 5 5500U с 6 ядрами и 12 потоками, в Ground 16 — Ryzen 7 5800U с 8 ядрами и 16 потоками. У ноутбуков сразу несколько разных портов для передачи данных, поэтому переходники пользователям не понадобятся. К гаджетам можно одновременно подключить сразу мышку, сканер, принтер, внешний диск и телефон для зарядки.

«Яндекс Маркет»

Устройства работают на Windows 11, предварительно на них установлены программы, например, для работы с таблицами, презентациями.

Заказать ноутбуки можно только на «Маркете». Сейчас обе модели продаются со скидкой и стоят 42,4 тыс. и 47,4 тыс. рублей соответственно. При оплате картой «Яндекс Пэй» действует дополнительная скидка по зеленой цене.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

В будущем под брендом планируют выпускать настольные компьютеры и планшеты. Разработчики также намерены создать собственное ПО для устройств Lunnen.

Фото на обложке: «Яндекс Маркет»

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