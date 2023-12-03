РБК: «Яндекс» и Maer отказались от сотрудничества по рекламе на крышах такси

Как сообщает РБК со ссылкой на три осведомленных источника, партнерство «Яндекса» и Maer истекло в декабре 2023 года. Как утверждает один из собеседников издания, сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию.

По словам другого источника, инициатором расторжения соглашения стал «Яндекс», оказавшийся не доволен результатами проекта. Однако генеральный директор Maer Константин Майор заявил РБК, что его компания отказалась от продления работы из-за малых охватов.

Предприниматель добавил, что речь идет не просто о прекращении сотрудничества, а о приостановке проекта и «масштабными изменениями в структуре "Яндекса"» ввиду низкой эффективности рекламы на такси.

«Проект малых экранов на такси был для нас тестовым, он показал, что для того, чтобы предоставить нужный клиентам охват аудитории, необходимо запустить экранов в 10 раз больше, — сказал Майор. — За год текущий наш партнер не установил ни одного дополнительного экрана, мы так и остались на малых охватах».

В то же время источники утверждают, что холдинг не планирует закрывать проект рекламы на крышах такси. Сообщается, что «Яндекс» уже ведет переговоры с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ, но наиболее вероятным кандидатом считается «Рим».

Директор по маркетингу компании «Рим» Игорь Бажан подтвердил РБК, что с января 2024 года именно этот оператор займется продажей и размещением рекламы на такси.