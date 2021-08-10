«Яндекс.Маркет» запустил доставку с интервалом в пределах одного часа

«Яндекс.Маркет» запустил доставку по часам. Теперь с помощью сервиса можно заранее заказать доставку на удобный интервал в пределах одного часа, сообщила пресс-служба «Яндекс.Маркета».

«Маркет» стал первым российским маркетплейсом, запустившим курьерскую доставку с часовым интервалом. Обычно интервал составляет минимум несколько часов.

Чтобы осуществить доставку в интервале одного часа, сервис заранее привозит заказ в ближайший мини-склад, например в «Яндекс.Лавку», а оттуда курьер приносит покупку по адресу в выбранное время.

Однако в конкретный день все часовые интервалы могут быть уже заняты, и тогда доставка будет доступна с увеличенным интервалом. В этом случае, как только маркетплейс выдаст курьеру заказ, покупатель получит SMS со ссылкой, по которой можно будет посмотреть местонахождение курьера и номер своей посылки в общей очереди заказов.

Пока доставка из маркетплейса по часам работает в тестовом режиме. Сейчас она действует в Москве в пределах Третьего транспортного кольца. В будущем маркетплейс может расширить географию услуги.

Часовые интервалы доступны для товаров с пометкой «Доставка Яндекса» и при оплате покупки сразу на маркетплейсе. Услуга действует для заказов стоимостью до 50 тысяч рублей, весом до 10 кг и размерами до 50 см с каждой стороны. Доставка стоит столько же, сколько и стандартная курьерская доставка «Маркета» в столичном регионе, — от 49 рублей.

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Фото на обложке: Pexels