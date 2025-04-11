«Яндекс Маркет» арендовал склад в логопарке «Южные врата»

Яндекс Маркет» арендовал складское помещение в Домодедово площадью более 19 тыс. кв. м, сообщил Русбейс представитель компании. Объект находится в логопарке «Южные врата».

Складские мощности маркетплейс использует для приемки товаров от продавцов, хранения и отгрузки. Расширение логистической сети повысит скорость доставки заказов до покупателей и упростит работу для партнеров, объяснили в «Яндекс Маркете».

Арендодателем стала сеть по продаже спортивных товаров Desport, созданная на базе российских магазинов французской сети Decathlon. Операционную деятельность компания на складе планирует развернуть до сентября.

Директор департамента складской недвижимости консалтинговой компании Ricci Дмитрий Герастовский в разговоре с «Коммерсантом» оценил сделку по аренде «Яндекс Маркетом» площадей в «Южных вратах» в 209–228 млн рублей. По подсчетам директора департамента складской и индустриальной недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Виктора Афанасенко, маркетплейсу придется платить за аренду складских помещений 228–247 млн рублей в год.

Логопарк «Южные врата» находится недалеко от аэропорта «Домодедово». Площадь объекта составляет 600 тыс. кв. м. Комплекс был построен девелопером Radius Group и находится под управлением Instone Development. Сети Desport на территории парка принадлежит здание площадью 33 тыс. кв. м.

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