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«Яндекс Маркет» запустил собственный бренд товаров для отдыха на природе Outstep

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс Маркет» запустил собственный бренд товаров для отдыха на природе Outstep. Пользователи уже могут заказать на маркетплейсе сапборды. Ассортимент планируется расширить товарами для туризма и кемпинга. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Яндекс Маркет» запустил собственный бренд товаров для отдыха на природе Outstep

Сапборды доступны в четырех размерах для спокойных и активных прогулок на воде. У досок длиной 335 и 350 см есть дополнительный уплотненный слой — для заплывов при быстром течении, для гребли и каякинга.

«Яндекс Маркет»

В комплекте — насос с манометром для контроля давления, нетонущее трехсекционное весло, водонепроницаемый чехол для смартфона, гермомешок и рюкзак для хранения и переноски. 

Все доски проходят на производстве трехдневный тест на прочность: их надувают и раздувают по 20-30 раз, подвергают нагрузке, только после этого упаковывают и отгружают для продажи.

Фото на обложке: «Яндекс Маркет»

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