«Яндекс Маркет» запустил собственный бренд товаров для отдыха на природе Outstep. Пользователи уже могут заказать на маркетплейсе сапборды. Ассортимент планируется расширить товарами для туризма и кемпинга. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
Сапборды доступны в четырех размерах для спокойных и активных прогулок на воде. У досок длиной 335 и 350 см есть дополнительный уплотненный слой — для заплывов при быстром течении, для гребли и каякинга.
«Яндекс Маркет»
В комплекте — насос с манометром для контроля давления, нетонущее трехсекционное весло, водонепроницаемый чехол для смартфона, гермомешок и рюкзак для хранения и переноски.
Все доски проходят на производстве трехдневный тест на прочность: их надувают и раздувают по 20-30 раз, подвергают нагрузке, только после этого упаковывают и отгружают для продажи.
Фото на обложке: «Яндекс Маркет»
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