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«Яндекс Маркет» запустил продажу товаров для дома под собственной маркой Pragma

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс Маркет» запустил продажи товаров для дома под собственным брендом Pragma. В ассортименте — мебель, текстиль, сантехника, освещение, системы хранения и другое. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе сервиса.

«Яндекс Маркет» запустил продажу товаров для дома под собственной маркой Pragma

К концу 2024 года бренд будет насчитывать до 2,8 тыс. товаров. Многие товары производятся на фабриках в Иваново, Курске, Нижнем Новгороде и Москве. Сейчас компания сотрудничает примерно с 20 партнерами из разных регионов России, но в будущем намерена увеличить их число.

Представители сервиса отметили, что товары Pragma товары сочетаются друг с другом и подходят к любому интерьеру. А «Маркет» тщательно контролирует все этапы производства.

Фото на обложке: «Яндекс Маркет»

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