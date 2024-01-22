«Яндекс Маркет» запустил продажу товаров для дома под собственной маркой Pragma

«Яндекс Маркет» запустил продажи товаров для дома под собственным брендом Pragma. В ассортименте — мебель, текстиль, сантехника, освещение, системы хранения и другое. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе сервиса.
К концу 2024 года бренд будет насчитывать до 2,8 тыс. товаров. Многие товары производятся на фабриках в Иваново, Курске, Нижнем Новгороде и Москве. Сейчас компания сотрудничает примерно с 20 партнерами из разных регионов России, но в будущем намерена увеличить их число.
Представители сервиса отметили, что товары Pragma товары сочетаются друг с другом и подходят к любому интерьеру. А «Маркет» тщательно контролирует все этапы производства.
Фото на обложке: «Яндекс Маркет»
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