«Яндекс Маркет» запустил продажу товаров для дома под собственной маркой Pragma

«Яндекс Маркет» запустил продажи товаров для дома под собственным брендом Pragma. В ассортименте — мебель, текстиль, сантехника, освещение, системы хранения и другое. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе сервиса.

К концу 2024 года бренд будет насчитывать до 2,8 тыс. товаров. Многие товары производятся на фабриках в Иваново, Курске, Нижнем Новгороде и Москве. Сейчас компания сотрудничает примерно с 20 партнерами из разных регионов России, но в будущем намерена увеличить их число.

Представители сервиса отметили, что товары Pragma товары сочетаются друг с другом и подходят к любому интерьеру. А «Маркет» тщательно контролирует все этапы производства.

Фото на обложке: «Яндекс Маркет»