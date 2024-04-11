«Яндекс Маркет» стал выпускать велосипеды под собственным брендом — Raskat. Они предназначены для передвижения по городу. Покупателям доступны модели в четырех размерах и восьми цветах. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

В компании уверяют, что у велосипедов легкая и крепкая рама из авиационного алюминия Т6061. Каждая модель имеет десять скоростей. Вес велосипедов варьируется от 14 до 16 кг. Тросы тормозной системы и трансмиссия скрыты в раме транспортного средства.

«Яндекс Маркет»

Raskat — не единственная собственная марка «Яндекс Маркета». В число брендов компании также входят Lunnen — компьютерная техника, Commo — чехлы и аксессуары для мобильных устройств, Pragma — мебель, сантехника и другие товары для дома, Tuvio — бытовая техника для дома и красоты, Junion — товары для детей и родителей, Nocord — инструменты и техника для дома и дачи, Lapsville – товары для домашних животных.

Фото на обложке: «Яндекс Маркет»