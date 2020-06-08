«Яндекс.Маркет» изменит систему расчета рейтинга магазинов

«Яндекс.Маркет» с 22 июня вносит изменения в систему расчета рейтинга магазинов. Компания усовершенствовала работу алгоритма, который проверяет оценки на спам и накрутки. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе сервиса.

Сейчас рейтинг магазинов рассчитывается только на основе рекомендованных оценок. Это оценки пользователей, которые, по расчетам алгоритма, с высокой вероятностью что-то приобрели в этом магазине. Если у магазина меньше 5 рекомендованных оценок, он получает рейтинг 3 звезды.

«"Яндекс.Маркет" решил отказаться от дополнительного отбора рекомендованных оценок, чтобы дать магазинам больше возможностей для управления рейтингом и увеличить базу для его расчета. Теперь рейтинг магазина будет рассчитываться как среднее арифметическое всех оценок на "Маркете" за последние 90 дней», — пояснили в компании.

При этом сервис и дальше будет проверять оценки на накрутку и спам. Если у магазина меньше 5 оценок, вместо рейтинга появится табличка «Мало оценок».

Фото: пресс-служба «Яндекс.Маркета»