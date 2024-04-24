«Яндекс Маркет» провел ребрендинг платформы

«Яндекс Маркет» провел ребрендинг: теперь цвета маркетплейса — это яркое сочетание красного и желтого. Сервис уже обновил визуальный стиль, логотип и главную страницу сайта. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
Ребрендинг раделили на несколько этапов. Сначала компания обновит интерфейс на сайте, в его мобильной версии и приложении. Позднее поменяет оформление части уже существующих пунктов выдачи, а все новые уже откроются в красно-желтом стиле. До конца года планируется закончить обновление ПВ3, логистических объектов, фур и других офлайн-носителей.
«Яндекс Маркет»
Главная задача обновления — сделать «Маркет» заметнее на рекламных щитах, вывесках ПВЗ и автомобилях, которые развозят покупки.
«Новый стиль объединил два цвета: красный — отсылка к материнскому бренду "Яндекса", и желтый — фирменный цвет "Маркета". Контрастное сочетание позволит выделить сервис в глазах пользователей среди других популярных площадок», — отметил директор по маркетингу «Яндекс Маркета» Андрей Довжик.
В пресс-службе также сообщили, что обновление бренда — первый шаг в череде перемен, которые произойдут в сервисе.
Фото на обложке: «Яндекс Маркет»
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