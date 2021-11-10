«Яндекс.Маркет» запустил быстрый возврат и частичный выкуп одежды

Пользователи «Яндекс.Маркета» смогут заказать одежду, обувь и аксессуары Zolla, Zarina, FiNN Flare, Jack Wolfskin, Kerry, Tamaris и других брендов. Кроме того, компания запустила быстрые возвраты и частичный выкуп товаров. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

Новое направление возглавила Дарья Золотухина, которая до этого отвечала за маркетинг в бизнес-группе e-com и ridetech «Яндекса». Помимо одежды и обуви, она теперь руководит категориями спортивных и детских товаров, а ещё собственными торговыми марками сервиса.

«Мы рассчитываем, что в будущем продажа одежды и обуви станет одним из главных драйверов роста бизнеса Маркета. Мы планируем довести долю этой категории примерно до 20% в товарообороте всех сервисов электронной коммерции Яндекса», — сказала она.

Для хранения одежды и обуви сервис оборудовал отдельные зоны на своем складе в подмосковном Софьине. В будущем такие зоны появятся и на других складах «Маркета».

Одежду и обувь можно получить с помощью стандартной или экспресс-доставкой, в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) или постаматах.

Покупатели смогут сразу померить вещи: курьер может подождать 15 минут, а в ПВЗ работают примерочные. При необходимости они смогут сразу полностью или частично вернуть заказ.

Новое направление пока доступно только для покупателей в Москве и Санкт-Петербурге и для товаров, которые продаются со склада «Маркета». В дальнейшем компания планирует распространить его и в других регионах.

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