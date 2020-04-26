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«Яндекс» обновил свой мессенджер

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Яндекс» рассказал об обновлении своего мессенджера. Теперь там есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе интернет-компании. 

«Яндекс» обновил свой мессенджер

Сервис пришел на смену «Яндекс.Чатам», в которых пользователи обсуждают новости с соседями по району, связываются с магазинами на «Маркете» и общаются на других сервисах компании.

Мессенджер доступен на главном экране мобильного приложения «Яндекс» для Android и iOS, в десктопном браузере и на yandex.ru. Его также можно скачать как отдельное приложение.

Компания использует в мессенджере собственную технологию распознавания речи SpeechKit для перевода голосовых сообщений в текст. Таким образом, сообщения можно и слушать, и читать.

Есть аудио- и видеовызовы, возможность создавать групповые чаты. Также в мессенджере доступны каналы крупных СМИ, «Яндекса», «КиноПоиска» и другой контент на актуальные темы.

Пользователи также могут завести канал в мессенджере и рассказать о себе аудитории «Яндекса».

Фото: Piotr Swat / Shutterstock

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