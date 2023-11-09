Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» анонсировал старт продаж умной колонки «Станция Миди» с новыми функциями «Алисы»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс» представил новую колонку с голосовым помощником «Алиса». «Станция Миди» обладает новыми возможностями «Алисы» и умеет управлять устройствами с поддержкой Zigbee без интернета.

«Яндекс» анонсировал старт продаж умной колонки «Станция Миди» с новыми функциями «Алисы»

Колонка стала быстрее обрабатывать запросы благодаря нейронному процессу. «Станция Миди» лучше узнает людей по голосу, а в случае перебоев с интернетом колонка продолжит выполнять команды с устройствами с поддержкой Zigbee. Даже без доступа к сети можно попросить зажечь свет или отрегулировать его яркость и теплоту.

Девайс оснащен мощный процессором, который позволяет обрабатывать все голосовые запросы без отправки в облако. А встроенный модуль Zigbee дает возможность взаимодействовать с Zigbee-устройствами напрямую.

В «Станцию Миди» внедрен детектор активности речи (Voice activity detector, VAD). Он позволяет задавать различные сценарии. Например, с утра как только зазвучат голоса, колонка включит музыку или чайник. Активировать функцию и настроить сценарии можно в приложении «Дом с Алисой». 

Технические характеристики

«Станция Миди» имеет три динамика общей мощностью 24 Вт. Специально для этой модели компания разработала низкочастотный динамик, который отвечает за глубокие басы.

Его поддерживают два высокочастотных динамика, а технология Room correction адаптирует звук под акустику помещения. 

Все игроки FinTech России — по ссылке

У колонки есть дисплей и LED-подсветка. На дисплее отображается время и погода. Подсветка меняется в зависимости от погоды и «настроения» «Алисы» во время ответов.

Фото на обложке: Пресс-служба «Яндекса»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Приятное дежавю: обзор Huawei GT4
  2. 2 5 лет realme
  3. 3 Как реализовать задуманную стратегию — 6 секретов успеха
  4. 4 Тотальная слежка или борьба с вирусом? Как пандемия меняет умные города
  5. 5 Шаг к умному городу: как в России цифровизируется ЖКХ
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

10 ноября 2023

Поиск инновационных компаний в сферах Fintech | BankTech | InvestTech

12 ноября 2023

Экологические премии Правительства Москвы

12 ноября 2023

Студенческий агротех-акселератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ