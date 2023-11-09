«Яндекс» анонсировал старт продаж умной колонки «Станция Миди» с новыми функциями «Алисы»

«Яндекс» представил новую колонку с голосовым помощником «Алиса». «Станция Миди» обладает новыми возможностями «Алисы» и умеет управлять устройствами с поддержкой Zigbee без интернета.

Колонка стала быстрее обрабатывать запросы благодаря нейронному процессу. «Станция Миди» лучше узнает людей по голосу, а в случае перебоев с интернетом колонка продолжит выполнять команды с устройствами с поддержкой Zigbee. Даже без доступа к сети можно попросить зажечь свет или отрегулировать его яркость и теплоту.

Девайс оснащен мощный процессором, который позволяет обрабатывать все голосовые запросы без отправки в облако. А встроенный модуль Zigbee дает возможность взаимодействовать с Zigbee-устройствами напрямую.

В «Станцию Миди» внедрен детектор активности речи (Voice activity detector, VAD). Он позволяет задавать различные сценарии. Например, с утра как только зазвучат голоса, колонка включит музыку или чайник. Активировать функцию и настроить сценарии можно в приложении «Дом с Алисой».

Технические характеристики

«Станция Миди» имеет три динамика общей мощностью 24 Вт. Специально для этой модели компания разработала низкочастотный динамик, который отвечает за глубокие басы.

Его поддерживают два высокочастотных динамика, а технология Room correction адаптирует звук под акустику помещения.

У колонки есть дисплей и LED-подсветка. На дисплее отображается время и погода. Подсветка меняется в зависимости от погоды и «настроения» «Алисы» во время ответов.

Фото на обложке: Пресс-служба «Яндекса»