«Яндекс» переименовал премию имени Ильи Сегаловича в Yandex ML Prize. География премии расширена до одиннадцати стран, а количество номинаций – до пяти. Заявки на премию принимают до 16 октября, вручение состоится в декабре.

«Яндекс» открыл прием заявок на ежегодную научную премию имени сооснователя компании Ильи Сегаловича. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса».

В этом году география премии расширена до 11 стран. Теперь на нее могут претендовать специалисты из России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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Количество номинаций увеличилось до пяти: «Первая публикация», «Исследователи», «Молодые научные руководители», «Научные руководители» и «Преподаватели ML».

Размер премии составляет от 500 тыс. до 1 млн рублей. Заявки принимаются на сайте премии до 16 октября, вручение состоится в декабре. Лауреатов выберет совет премии.

«Яндекс» вручит премии имени Илье Сегаловича в пятый раз. За 4 года лауреатами стали 39 молодых исследователей и научных руководителей, рассказали в «Яндексе».

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