В работе «Яндекс Музыки» произошел масштабный сбой 12 марта

Вечером 12 марта в работе «Яндекс Музыки» случился массовый сбой, свидетельствуют данные Downdetector.su и «Сбой.РФ» . Число жалоб за последний час почти достигло 10 тыс., за последние сутки — превысило 10 тыс.

Сообщения о неполадках начали поступать примерно в 18:30 мск. Пользователи стримингового сервиса отметили проблемы с сайтом, приложением и воспроизведением музыки.





Скриншот с Downdetector.su, фото: Русбейс





Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 18:33 мск — к этому моменту о неполадках заявили 5,4 тыс. пользователей. На пике на «Сбой.РФ» число жалоб составило 747. Сообщения о проблемах поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Башкортостана, Ярославской области, Иркутской области, Новосибирской области и других регионов.

В пресс-службе «Яндекса» Русбейс сообщили, что «у ряда пользователей возникли временные трудности с доступом к приложению сервиса», однако сейчас он работает в обычном режиме. Что стало причиной сбоя, в компании не уточнили.

Фото на обложке: AlexandraPopova / Shutterstock / FOTODOM