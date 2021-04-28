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«Яндекс» запустил новый продукт для быстрой настройки рекламной кампании

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» запустил «Мастер кампаний» – продукт, позволяющий за несколько кликов настроить рекламу в Яндекс.Директе. Рекламодателю достаточно указать ссылку на страницу, заявляют в компании.

«Яндекс» запустил новый продукт для быстрой настройки рекламной кампании

Алгоритм поможет в составлении объявления, выборе аудитории, определения цели и стратегии рекламной кампании, сообщили в «Яндексе».

«Наряду с решениями для профессионалов мы запускаем простые инструменты, которые дают быстрый результат. Это упрощает вход в Директ тем, кто хочет работать с интернет-рекламой, но не готов разбираться со сложными настройками рекламных кампаний», – отметила руководитель Яндекс.Директа Мария Савицкая.

Объявление будет показано в поиске, на главной странице поисковика и в рекламной сети. О результатах кампании: показы, клики, конверсии и расходы – можно будет узнать на ее странице в Директе, добавили в «Яндексе».

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Фото на обложке: Vicdemi / Depositphotos.com

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