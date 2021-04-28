«Яндекс» запустил новый продукт для быстрой настройки рекламной кампании

«Яндекс» запустил «Мастер кампаний» – продукт, позволяющий за несколько кликов настроить рекламу в Яндекс.Директе. Рекламодателю достаточно указать ссылку на страницу, заявляют в компании.
Алгоритм поможет в составлении объявления, выборе аудитории, определения цели и стратегии рекламной кампании, сообщили в «Яндексе».
«Наряду с решениями для профессионалов мы запускаем простые инструменты, которые дают быстрый результат. Это упрощает вход в Директ тем, кто хочет работать с интернет-рекламой, но не готов разбираться со сложными настройками рекламных кампаний», – отметила руководитель Яндекс.Директа Мария Савицкая.
Объявление будет показано в поиске, на главной странице поисковика и в рекламной сети. О результатах кампании: показы, клики, конверсии и расходы – можно будет узнать на ее странице в Директе, добавили в «Яндексе».
Сервис прошел тестирование, попробовать его смогли более восьми тысяч предпринимателей.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото на обложке: Vicdemi / Depositphotos.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Около McDonald’s»: X5 ведет переговоры с сетью ресторанов о подключении к своему сервису доставки
- 2 «Оценить потенциал технологии»: бизнес в России впервые получил доступ к квантовым компьютерам
- 3 «На рынке много инфоцыган — каждый фитнес-тренер считает себя экспертом»
- 4 Маркетинговая воронка: что это такое, зачем она нужна и как ее создать
- 5 Выручка растёт, но прибыль падает: в «Яндексе» отчитались за первый квартал 2021 года