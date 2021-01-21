Залить бак, не выходя из машины: АЗС Neste подключат к «Яндекс.Заправкам»

К «Яндекс.Заправкам» подключилась топливная сети АЗС Neste. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе сервиса. Оплачивать топливо можно в приложениях «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты».

Часть станций уже подключена, и вскоре к сервису подсоединятся все 75 заправок Neste, которые расположены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. После подключения доля АЗС, где водители могут платить за заправку дистанционно, в этих регионах вырастет на 20%. В целом, число станций в «Яндекс.Заправках» увеличится с 402 до 460.

Позже можно будет привязать карты лояльности Neste и получать бонусы и скидки, как при оплате топлива в кассе, уточняют представители сервиса. Сейчас начисляются баллы «Яндекс.Плюса» за заправки на сумму более 1500 рублей. Оформив подписку, баллы можно тратить на оплату топлива или в других сервисах «Яндекса».

Фото: «Яндекс.Заправки»

«В регионе активно пользуются нашим сервисом: за прошлый год через него заправились около 2 млн раз, а общий пролив составил более 45 млн литров», — уточнил руководитель «Яндекс.Заправок» Артем Прудников.

Сервис «Яндекс.Заправки» позволяет водителям не только дистанционно оплатить топливо на АЗС, но и сравнить цены на станциях по маршруту, заказать еду, подключить программы лояльности топливных сетей.

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