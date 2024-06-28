Сервис «Яндекса» «Нейро» стал доступен в Казахстане, сообщили в пресс-службе. Два месяца назад технологическая компания презентовала его в России. Сервис объединяет функции поисковика и возможности больших генеративных моделей.

Пользователи «Нейро» могут обратиться к сервису как на русском, так и на казахском языке. Сервис анализирует данные из казахоязычного сегмента и по всему интернету в целом.

Свои ответы «Нейро» подкрепляет ссылками на первоисточники.

Как поясняют в пресс-службе «Яндекса», для «Нейро» не нужно думать над формулировками для запроса — общаться с сервисом можно на привычном разговорном языке.

Из преимуществ «Нейро» — возможность формировать ответ на основании сразу нескольких источников.

Кроме того, сервис умеет работать с изображениями: можно отправить фото фрукта и уточнить его сорт.

Сервис уже доступен на yandex.kz.

Фото на обложке: ilikeyellow / Shutterstock