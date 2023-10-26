«Яндекс» представит обновленную «Алису» до конца 2023 года

«Яндекс» до конца года планирует представить обновленную «Алису». Компания уже тестирует бета-версию и обещает «выкатить нечто новое».
«Яндекс» пообещал до конца 2023 года представить обновленную версию собственного голосового помощника «Алиса». Об этом рассказал руководитель бизнес-группы «Поиска» и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк, передает ТАСС.
Масюк отметил, что бета-версия новой «Алисы» уже тестируется. До конца года «Яндекс» планирует «выкатить нечто новое и показать скачкообразный рост», добавил он. Других деталей обновления проекта Масюк не раскрыл.
Ранее «Яндекс» встроил в «Алису» LLM-модель нового поколения с навыком «Давай придумаем». В марте «Яндекс» внедрил в «Алису» свою нейросеть YandexGPT.
Фото на обложке: nikkimeel /
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