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«Яндекс» представит обновленную «Алису» до конца 2023 года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» до конца года планирует представить обновленную «Алису». Компания уже тестирует бета-версию и обещает «выкатить нечто новое».

«Яндекс» представит обновленную «Алису» до конца 2023 года

«Яндекс» пообещал до конца 2023 года представить обновленную версию собственного голосового помощника «Алиса». Об этом рассказал руководитель бизнес-группы «Поиска» и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк, передает ТАСС.   

Масюк отметил, что бета-версия новой «Алисы» уже тестируется. До конца года «Яндекс» планирует «выкатить нечто новое и показать скачкообразный рост», добавил он. Других деталей обновления проекта Масюк не раскрыл.

Ранее «Яндекс» встроил в «Алису» LLM-модель нового поколения с навыком «Давай придумаем». В марте «Яндекс» внедрил в «Алису» свою нейросеть YandexGPT.

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock

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