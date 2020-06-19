«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры

«Яндекс» представил проект своей новой штаб-квартиры. В здании будут расположены не только рабочая зона и места для отдыха, но и большая образовательная площадка. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Здание будет расположено на месте гостиницы «Корстон». Фасад нового строения будет отделан титановыми панелями. Высота здания будет сопоставима с высотой «Корстона». Но высота крыльев будет разной: чем ближе к жилым домам, тем ниже. Также предусмотрен длинный сквозной диагональный проход, говорится в сообщении.

Территория штаб-квартиры и первые два этажа будут открыты для всех желающих. На нижних этажах будут работать кафе, аптеки, салоны красоты и другие организации.

В офисное пространство штаб-квартиры войдет много небольших переговорок для встреч. Кроме того, в проекте предусмотрены столовые, кофейни, спортивные залы, бассейн и терраса на крыше.

Новая штаб-квартира будет развиваться как образовательный центр «Яндекса». Здесь будут расположены презентационные залы, учебные классы, лекторий и музей компьютерной техники. Компания планирует сотрудничать с соседними школами, институтами и расположенным рядом Дворцом пионеров. В последнем сейчас работает «Яндекс.Лицей». Представитель «Яндекса» сообщил, что в будущем лицеев в районе станет больше, а в некоторых школах появится курс программирования для IT-классов.

Добраться до нового здания компании можно будет не только пешком или на собственном транспорте, но и на бесплатных автобусах от метро «Университет», «Ленинский проспект» и станции МЦК «Площадь Гагарина». Автобусы будут доступны всем желающим.

В проекте также значится многоуровневая подземная парковка. Частично она будет занята автомобилями «Яндекс.Драйва».

«Яндекс» также заявил о планах по благоустройству близлежащей территории — между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича появится парк для отдыха.

Авторы проекта — лондонское бюро PLP Architecture, президент компании и главный архитектор проекта — Ли Полисано. В проектировании также участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА. Ещё несколько специализированных компаний будут помогать с обустройством территории. Например, ландшафтный дизайн возьмёт на себя компания Arteza, которая участвовала в создании парка «Зарядье». Девелопером проекта станет компания MR Group.

Демонтаж здания гостиницы «Корстон» начнётся до конца 2020 года, стройка — после утверждения проектной документации и получения соответствующих разрешений.

Первый офис «Яндекса» тоже находился в Гагаринском районе Москвы — в здании Вычислительного центра РАН на Вавилова.

Смотреть галерею: Новая штаб-квартира «Яндекса»