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Логистикой «Яндекс.Маркета» будет заниматься отдельная компания

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Логистикой «Яндекс.Маркета» будет заниматься отдельная компания. Уставный капитал созданного ООО «Маркет.Операции» составляет 11 млн рублей, а сам «Яндекс» является единственным учредителем компании.

Логистикой «Яндекс.Маркета» будет заниматься отдельная компания

О регистрации «Яндексом» новой компании свидетельствуют данные из ЕГРЮЛ.

Уставный капитал ООО «Маркет.Операции» составляет 11 млн рублей. Его осоывным видом деятельность явлется «деятельность по складированию и хранению», а единственным учредителем – ООО «Яндекс».   

Представитель «Яндекса» рассказал «Интерфаксу», что «такая оптимизация позволит повысить качество управления логистическими объектами» в «Яндекс.Маркете». Сам «Маркет» в настоящее время реорганизовывают в форме присоединения к российскому юрлицу «Яндекса».   

Аналогичную процедуру выделения логистического направления в отдельную компанию ранее провели в Ozon. «Озон Рокет» займется логистическими операциями и сервисами компании, а «Озон фулфилмент сервисис» – работой с фулфилмент-центрами. 

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Фото: Shutterstock.com

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