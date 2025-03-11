«Яндекс» показал новое поколение электросамокатов с кнопкой для старта поездки

«Яндекс» представил новые электросамокаты — они получили кнопку для начала поездки, рассказали Русбейс в пресс-службе компании. Там отметили, что в прокатном сезоне 2025-го «Яндекс Go» обновит парк самокатов в Москве. Когда новые устройства появятся в других городах, в компании не уточнили.

Новая кнопка. Для старта поездки теперь достаточно нажать кнопку на самокате и удерживать ее две–три секунды — открывать приложение на телефоне не нужно. После нажатия кнопки самокат подключится к телефону автоматически. С помощью кнопки также можно завершать поездку и ставить ее на паузу.

Эта технология находится на этапе закрытого тестирования — пилотный проект завершится в апреле. После этого кнопка заработает на всех электросамокатах в Москве, отметили в «Яндексе».





Новый самокат «Яндекс Go», фото: пресс-служба «Яндекса»





Другие обновления. Также самокаты теперь точнее определяют «медленные» и «запретные» зоны, где езда на полной скорости небезопасна, рассказали в компании. Кроме того, устройства теперь оснащены боковыми световыми индикаторами, которые мигают при торможении и предупреждают о маневре других участников дорожного движения, и фонарями для ночных поездок.

Помимо этого, обновленные самокаты стали легче на 3 кг и получили увеличенное переднее колесо для лучшей устойчивости. Также на самокатах установлены новые платформы для более устойчивой постановки ног, а для удобства переноски добавлены специальные ручки.

В «Яндексе» утверждают, что новые самокаты были полностью разработаны внутри компании. Она создает устройства и технологии в «Конструкторском бюро». В нем же была придумана первая собственная модель электросамоката в 2023 году, добавили в компании.

Сезон проката самокатов в Москве, как ожидается, стартует 15 марта, рассказал ранее заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. При этом дату открытия сезона могут и перенести, если будет плохая погода.

Фото на обложке: Пресс-служба «Яндекса»