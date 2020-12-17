«Яндекс»: 85% россиян запланировали провести новогодние каникулы дома

Аналитики «Яндекс.Путешествий» провели опрос среди жителей России о планах на новогодние каникулы. О результатах Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса.

Большинство опрошенных (85%) собираются провести новогодние праздники дома. Причинами такого решения стали:

недостаток средств (34%);

привычка проводить каникулы дома (29%);

риск заражения коронавирусом (13%);

ограничительные меры из-за пандемии (9%).

Те немногие, кто всё-таки собирались в новогоднее путешествие, из отечественных городов выбрали для посещения Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Ялту и Казань. В список популярных направлений вошли также Кисловодск, Калининград, Анапа, Геленджик и Ярославль.

Самыми востребованными зарубежными направлениями участники опроса назвали Турцию, Абхазию и ОАЭ.

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