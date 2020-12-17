«Яндекс»: 85% россиян запланировали провести новогодние каникулы дома

Наталья Дмитриева
Аналитики «Яндекс.Путешествий» провели опрос среди жителей России о планах на новогодние каникулы. О результатах Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса.
«Яндекс»: 85% россиян запланировали провести новогодние каникулы домаНаталья Дмитриева
Большинство опрошенных (85%) собираются провести новогодние праздники дома. Причинами такого решения стали:
- недостаток средств (34%);
- привычка проводить каникулы дома (29%);
- риск заражения коронавирусом (13%);
- ограничительные меры из-за пандемии (9%).
Те немногие, кто всё-таки собирались в новогоднее путешествие, из отечественных городов выбрали для посещения Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Ялту и Казань. В список популярных направлений вошли также Кисловодск, Калининград, Анапа, Геленджик и Ярославль.
Самыми востребованными зарубежными направлениями участники опроса назвали Турцию, Абхазию и ОАЭ.
Фото: Unsplash
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