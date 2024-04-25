«Яндекс» создаст отдельное приложение для планировщика

«Яндекс» планирует выделить в отдельное приложение свой календарь и сделать из него «полноценный планировщик задач». «Ъ» обнаружил две вакансии на сайте компании iOS- и Android-разработчиков в пока еще не запущенный проект «Календарь+»
В вакансиях указано, что «Календарь+» сначала будет создаваться как пакет разработки ПО (SDK). Такой подход может быть удачным, если компания намерена выпускать сразу несколько приложений со встроенным календарем.
Эксперты полагают, что «Яндекс» добавит в календарь нейросетевые функции — их уже начинает реализовывать принадлежащий VK сервис Mail.ru. Отделяя календарь от почты и других сервисов, компания создаст еще одну точку входа в свою экосистему, но приложению будет нелегко соперничать с уже существующими на рынке.
К тому же, внедряя нейросети в средства планирования, нужно обеспечивать защиту данных о личных встречах и расписаниях, отметили специалисты.
Фото на обложке: Unsplash
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