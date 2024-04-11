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«Яндекс» протестирует сервис облачного гейминга «Плюс Гейминг»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс» начал принимать заявки на тестирование сервиса «Плюс Гейминг». Он позволяет играть в игры вне зависимости от мощности компьютера. Сейчас в «Плюс Гейминге» доступны для запуска около 150 продуктов из Steam и Lesta Games.

«Яндекс» протестирует сервис облачного гейминга «Плюс Гейминг»

«Яндекс» хочет «проверить продуктовые гипотезы» в сегменте, в котором в 2023 году закрылись многие сервисы, рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе компани. 

В настоящее время с помощью сервиса можно запустить такие игры, как Hogwarts Legacy, Counter-Strike 2, «Мир танков» и множество других.

Как сообщил источник, близкий к компании, «Яндекс» фиксирует интерес платных подписчиков к облачному геймингу. В компании хотят в том числе проверить экономическую модель.

Пока сервис доступен для пользователей компьютеров на Windows, но до конца года планируется разработать версию для macOS.

Тариф состоит из двух частей. Пользователю предстоит заплатить за старт и за проведенное время в игре. Цена будет зависеть от нагрузки на серверы, она может достигать 250 рублей.

После подключения с пользователя начнут списывать фиксированную плату за час. Она составит 55 рублей при наличии подписки «Плюс». Без нее час игры обойдется в 80 рублей.

Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock

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